Осторожно! Шприц!

Бесхозные шприцы не редкость в вологодских дворах. Реальность такова, что употребляющий психоактивные вещества человек не думает о последствиях своих поступков.

А, значит, все мы оказываемся в группе риска – ведь случайно проколоть подошву обуви или пораниться во время субботника проще простого. Жертвой беспечности может стать и ребенок.

Что делать при травме?

Обработать место укола 70% спиртом или антисептиком. Смазать ранку йодом, заклеить место укола бактерицидным пластырем.

И ОБЯЗАТЕЛЬНО обратиться за медицинской помощью в первые часы, но не позднее 72 часов после травмы колющим предметом:

- В рабочие дни с 8.00 до 17.00 в СПИД Центр (Щетинина, 17А)

В вечернее время после 17.00, выходные и праздничные дни:

- Взрослые (с 18 лет): в травмпункт поликлиники №1 (Мальцева, 45)

- Дети (от 0 до 18 лет): в приёмное отделение областной детской больницы (Пошехонское шоссе, 23).

Если есть возможность, привезите с собой шприц для исследования, предварительно убрав его в непрокалываемый контейнер.

О найденных шприцах на придомовых площадках или в подъезде следует незамедлительно сообщить в свою управляющую компанию.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел.: 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел.: 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.