Фотоловушка засняла двух енотовидных собак, кусающих друг друга за попы

Кадр с фотоловушки

Заместитель директора национального парка Грошев Сергея рассказал о двух енотовидных собаках, которых удалось заснять в Кирилловском районе Вологодской области.

Фотоловушка зафиксировала двух весело играющих животных. По информации с официальной страницы парка Русский Север в соцсети, собачки "навешивали друг другу тумаки, кусали за толстые и пушистые места".

Специалисты авторитетно заявили, что "обе енотовидки живы и здоровы, стабильно набирают вес и повышают коэффициент пушистости".

Национальный пар Русский Север — это 166 400 га особо охраняемой природной территории в Вологодской области. Многие растения, животные и птицы, обитающие там, занесены в Красную книгу.