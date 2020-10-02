В Вологде появится новый Ледовый дворец и ФОКОТ

На строительство потратят 650 млн рублей Фото: Вологда РФ

В Вологде продолжается строительство Ледового дворца. В 2022 году новый спортивный объект площадью в 10 тысяч квадратных метров уже должен открыться в микрорайоне Бывалово. Из федерального и бюджета региона потратят 650 млн рублей. Город сумел попасть в федеральную программу «Спорт - норма жизни» при поддержке губернатора области.

Рядом откроется ФОКОТ - уже в 2021 году Фото: Вологда РФ

Работы нулевого цикла закончат в октябре, в ноябре начнут монтаж металлических конструкций. Здание переменной этажности с универсальным хоккейным полем позволит подстраиваться на соревнованиях под российские и канадские стандарты. Арена сильно поможет местной школе олимпийского резерва «Витязь». Планируется всерьез развивать хоккей и фигурное катание. Кроме того, там можно будет проводить и массовые катания. Сейчас в областной столице есть лишь одна хоккейная арена - на улице Пугачева. А желающих очень много.

Рядом построят физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Там расположится хоккейная коробка, крытая трибуна, площадка для воркаута и уличных тренажеров. Объект должны сдать уже в 2021 году, объем инвестирования - 25 млн рублей. На площадках смогут заниматься вологжане всех поколений.