В Вологде освятят Воскресенский кафедральный собор

Вологжан ждут на освящение и Крестный ход в воскресенье
Фото: Вологодская митрополия
Четыре иерарха Русской Православной церкви проведут долгожданную церковную церемонию в областной столице. После трехлетней реставрации Воскресенского кафедрального собора XVIII века ремонт наконец будет окончен. С 1952 года по 2016 в здании располагалась областная картинная галерея, теперь его передали РПЦ.
Реставрация длилась три года
Фото: Вологодская митрополия
Великое освящение начнется 4 октября в 9 утра. После этого состоится Крестный ход к Софийскому собору. О радостном событии объявил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Епископ назвал освящение центральным мероприятием года. Пока работы продолжаются, но к назначенной дате забор на Кремлёвской площади обещают убрать. Уточняется, что реставрация была проведена полностью за счет спонсорских пожертвований.
Митрополит Савва назвал событие главным в 2020 году
Фото: Вологодская митрополия
Божественную литургию и освящение проведет глава Вологодской митрополии Савва, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий.
"Я уверен, что Воскресенский собор станет центром духовной жизни всей Вологодской митрополии", - заявил владыка Савва.