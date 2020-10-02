В Вологде освятят Воскресенский кафедральный собор

Вологжан ждут на освящение и Крестный ход в воскресенье Фото: Вологодская митрополия

Четыре иерарха Русской Православной церкви проведут долгожданную церковную церемонию в областной столице. После трехлетней реставрации Воскресенского кафедрального собора XVIII века ремонт наконец будет окончен. С 1952 года по 2016 в здании располагалась областная картинная галерея, теперь его передали РПЦ.

Реставрация длилась три года Фото: Вологодская митрополия

Великое освящение начнется 4 октября в 9 утра. После этого состоится Крестный ход к Софийскому собору. О радостном событии объявил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Епископ назвал освящение центральным мероприятием года. Пока работы продолжаются, но к назначенной дате забор на Кремлёвской площади обещают убрать. Уточняется, что реставрация была проведена полностью за счет спонсорских пожертвований.

Митрополит Савва назвал событие главным в 2020 году Фото: Вологодская митрополия

Божественную литургию и освящение проведет глава Вологодской митрополии Савва, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет, епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий.

"Я уверен, что Воскресенский собор станет центром духовной жизни всей Вологодской митрополии", - заявил владыка Савва.