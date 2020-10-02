Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Вологодские депутаты проголосовали за продление ЕНВД до 2024

Они посчитали, что отмена одного из самых выгодных и простых для малого и среднего бизнеса налогов в условиях кризиса может подорвать экономику
Евдокия САХАРОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото ЗСО

Фото ЗСО

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на очередной сессии проголосовали за продление действия единого налога на вменённый доход (ЕНВД). На федеральном уровне от налога хотят отказаться уже с начала 2021. На Вологодчине настояли на продлении до 1 января 2024 года. Решение депутаты приняли 30 сентября.

ЕНВД действует в России с 2003 года и представляет собой одну из самых выгодных и простых систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Многие предприниматели посчитали, что их хотят "добить" отменой ЕНВД в период кризиса .

Законопроект на продление ЕНВД на четыре года внесли несколько сенаторов Совета Федерации, в том числе Елена Авдеева - предыдущий мэр Череповца (чиновница теперь представляет всю Вологодчину). Депутаты предлагают пока работать над развитием других налоговых режимов.

Интересное

Рекомендуемые