Вологодские депутаты проголосовали за продление ЕНВД до 2024

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Депутаты Законодательного собрания Вологодской области на очередной сессии проголосовали за продление действия единого налога на вменённый доход (ЕНВД). На федеральном уровне от налога хотят отказаться уже с начала 2021. На Вологодчине настояли на продлении до 1 января 2024 года. Решение депутаты приняли 30 сентября.

ЕНВД действует в России с 2003 года и представляет собой одну из самых выгодных и простых систем налогообложения для малого и среднего бизнеса. Многие предприниматели посчитали, что их хотят "добить" отменой ЕНВД в период кризиса .

Законопроект на продление ЕНВД на четыре года внесли несколько сенаторов Совета Федерации, в том числе Елена Авдеева - предыдущий мэр Череповца (чиновница теперь представляет всю Вологодчину). Депутаты предлагают пока работать над развитием других налоговых режимов.