Безмасочных вологжан жестоко штрафуют

Составлено 247 протоколов Фото: администрация города Вологды

В Вологде участились проверки торговых точек, общественного транспорта и предприятий на предмет соблюдения масочного режима. Ежедневно, даже в выходные, в городе работает 4-6 мобильных бригад, состоящих из сотрудников УМВД, Роспотребнадзора и администрации. Каждый день им удается обойти до 300 точек.

Нарушителей штрафуют. Гражданам за отсутствие маски придется выложить до 30 000 рублей, должностным лицам до 50 000, для юридических лиц до 300 000. С начала пандемии было оформлено 247 протоколов.

На данный момент в Вологодской области действует режим повышенной готовности, пока его продлили до 5 октября. Скорее всего, его не отменят. Заболевших вологжан становится только больше. Работодателей уже попросили перевести подчиненных на удаленный режим работы.