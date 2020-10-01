Новое время: новые мифы

Когда про ВИЧ и СПИД только начали рассказывать в новостях, многих охватила настоящая паника. Люди боялись, что вирусом можно заразиться даже при рукопожатии или в порыве радости обняв соседа-болельщика на футбольной трибуне…

С тех пор прошло ни одно десятилетие, знаний о ВИЧ стало гораздо больше, и прежние предрассудки нам уже кажутся нелепыми и смешными.

Но всё ли мы знаем о ВИЧ? Что является правдой, а что – вымыслом?

Миф 1: Вирус ВИЧ могут разносить комары. Если собака или кошка укусит или поцарапает больного – можно заразиться от этого животного.

На самом деле: Вирус быстро погибает во внешней среде и передается ТОЛЬКО от человека к человеку.

Миф 2: Заразиться можно в бассейне или спортивном зале через вещи, которыми пользовался больной ВИЧ.

На самом деле: В спортивных залах, в бассейне или сауне вирус не передается. ВИЧ-инфекцией невозможно заразиться в быту, воздушно-капельным путём, при дружеских объятиях или поцелуях.

Доказаны три способа передачи ВИЧ:

- через незащищенный половой контакт

- от матери ребенку (в период беременности, родов и грудного вскармливания)

- через кровь (употребление наркотиков, маникюр, тату, пирсинг).

Миф 3: ВИЧ-инфицированная женщина не может родить здорового ребенка.

На самом деле: у ВИЧ-положительной мамы есть все шансы родить здорового ребёнка. Для этого необходимо наблюдаться у гинеколога и инфекциониста, выполнять рекомендации по лечению, исключить грудное вскармливание.

Миф 4: Я смогу понять, что у человека ВИЧ или СПИД по его внешности.

На самом деле: Узнать свой ВИЧ-статус можно только сдав кровь на ВИЧ.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.