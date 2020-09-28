Участники Цветаевского костра просят сохранить историческую площадку в Соколе

Набережная Сухоны - любимое место горожан и гостей города. Фото - группа "Друзья Цветаевского дома" ВКонтакте".

Поклонники Цветаевой просят привести в порядок историческую площадку в Соколе. Речь идет о кусочке набережной реки Сухоны в микрорайоне Печаткино.

Обычно здесь, в конце улицы Беднякова, проходили Цветаевские костры. Онако в этот год часть асфальта обрушилась, на площадке оказался провал. Костер, непременный атрибут праздника, был перенесен на берег реки в центр города.

Но, учитывая историческую значимость пложадки, костровитяне подписали обращение к главе района Юрию Васину о необходимости ее ремонта.

"Мы, участники культурно-просветительской акции «Шестой Цветаевский костер», представители разных городов Вологодской области и других регионов, просим Вас принять меры по сохранению площадки, расположенной в конце ул. Беднякова на берегу реки Сухона между зданием управления порта и корпусами Сухонского картонно-бумажного комбината.

Это место тесно связано с историей города Сокола, становлением и развитием старейшего бумажно-целлюлозного производства, речного транспорта, оно памятно многим сокольчанам.

Речная пристань «Печаткино» имела стратегическое значение для Сокола и Сокольского района и в годы Великой Отечественной войны. На этой площадке при поддержке городской и районной администраций города Сокола и Сокольского района состоялись и культурно-просветительские мероприятия, благодаря которым Сокол присоединился к всемирной традиции «Цветаевский костер», здесь выступали и делились своими воспоминаниями представители семьи Цветаевых-Трухачевых.

В настоящий момент данная площадка имеет неровные очертания, на ней наблюдаются провалы асфальтового покрытия, ямы, а частично сохранившиеся и узнаваемые на фотографиях 1950-х годов ограждения накренились из-за размыва грунта. Проведенный несколько лет назад ремонт улицы Беднякова не коснулся этой территории, хотя в непосредственной близости от размывов и провалов находятся коммуникации Сухонского КБК.

Просим Вас принять решения, которые позволят сохранить это достопримечательное место."

Обращение подписали более 50 человек, участников Шесьтого Цветаевского костра.