В Вологодской области инфляция выше, чем по стране

В инфляции винят коронавирус

Годовая инфляция в Вологодской области в августе составила 4,3 процента. Это ниже, чем в июле на 0,1%. Однако уровень инфляции в регионе остается более высоким, чем в целом по стране (3,6%) и в Северо-Западном федеральном округе (3,7%). Об этом сообщает Отделение по Вологодской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации. Специалисты высокую инфляцию на Вологодчине связывают с действием ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Это привело к более поздней реализации повышенного отложенного спроса населения. Кроме того, сохраняется влияние прошедшей в июне индексации проезда в общественном транспорте в областной столице.

Замедление инфляции в августе в регионе обусловлено ростом предложения на отдельных продовольственных рынках, а также снижением спроса и изменением предпочтений населения на ряд услуг.

Годовая продовольственная инфляция в августе снизилась до 4,6% после 4,8% в июле. В условиях расширения предложения замедлился рост цен на яйца. По мере насыщения рынка отечественной продукцией нового урожая сократился прирост цен на яблоки. Кроме того, в динамике цен на кондитерские изделия проявилось влияние слабого спроса вследствие пандемии коронавируса. В результате годовой прирост цен на них сократился.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары возрос с 4,2% в июле до 4,4% в августе. На ускорение непродовольственной инфляции влияет ослабления рубля, произошедшего в конце первого квартала этого года. В частности, ускорился рост цен на легковые автомобили и строительные материалы. Кроме того, динамика цен на автомобили связана с реализацией отложенного спроса населения в условиях ограниченного из-за пандемии предложения.

Увеличение спроса на топливо после смягчения ограничений и активизации внутреннего туризма привело к некоторому повышению темпов его удорожания. Вместе с тем, рост цен на топливо оставался сдержанным благодаря действующему на рынке демпфирующему механизму.

Годовая инфляция в сфере услуг замедлилась по сравнению с июлем на 0,1 п.п. до 3,8%. В частности, пассажиры поездов все чаще выбирают сидячие места, что привело к снижению цен на проезд в купейном вагоне. Из-за сокращения спроса замедлился рост цен на бытовые и медицинские услуги, например, на мойку автомобилей, печать фотографий, стоматологические услуги, первичную консультацию у врача-специалиста.

Как сообщает пресс-служба Центробанка, годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в августе 2020 года возросла до 3,7% после 3,4% в июле.

В августе 2020 года годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п.п. к июлю).