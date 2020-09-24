В Вологде в отреставрированном старинном доме Засецких могут устроить ЗАГС

Дом Засецких. Вологда, улица Ленинградская, 12 Фото: Правительство Вологодской области

Старинная усадьба Засецких может стать ЗАГСом в центре Вологды и одновременно музеем. О своем желании сообщил меценат-реставратор Герман Якимов, который взял в аренду памятник архитектуры в прошлом году. По его словам, здание располагает к проведению церемоний бракосочетания: потолки высотой под 5 метров, изразцовые печи, а срубу два с половиной века. Однако до открытия придется подождать 5-7 лет. Только к концу осени реставраторы начнут работу над объектом - ожидается заключение Комитета по охране объектов культурного наследия региона.

Герман Якимов и губернатор Фото: Правительство Вологодской области

Согласно историческим документам, ранее рядом были расположены флигель, зимники и каретники. Особняк датируется 1780-м годом и хорошо сохранился: заменить придется лишь 20% сруба, реставрировать планируют щадяще.

Губернатор согласился, что центральная Вологда должна вернуть свой исторический облик и самобытную деревянную архитектуру. Он пообещал дать поручение найти вариант передачи земли в аренду для воссоздания полноценного облика усадьбы. После ремонта ее откроют для посетителей.