Великий Устюг — один из лучших городов на Новый год

Дед Мороз из Великого Устюга — символ новогоднего праздника Фото: cultinfo.ru

Великий Устюг вошел в десятку лучших городов России для новогоднего отдыха по мнению туристического портала ТурСтат. Рейтинг составили по результатам опроса 10 тысяч посетителей в сентябре.

Конкуренцию вологодскому городку составили Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Пятигорск, Нижний Новгород, Калининград и Ялта.

Музей новогодней игрушки Фото: cultinfo.ru

Родину Деда Мороза ежегодно посещают до 200 тысяч туристов и это при населении в 32 тысячи человек. В северном городке сохранены самобытные памятники архитектуры, традиции мастеров народных промыслов, культуры и искусства. Устюг славится своей северной чернью, промысел зародился там еще три сотни лет назад. Сейчас традиции продолжает завод «Северная чернь». Знаменита и шемогодская резьба – «берестяное кружево».

Туристы могут посетить Музей новогодней игрушки, Резиденцию Деда Мороза, Музей древнерусского искусства, Музей этнографии, Троице-Гледенский монастырь и даже Хогвартс по-вологодски!