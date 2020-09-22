Ферапонтово стало самой красивой деревней России и мира

Ферапонтов монастырь Фото: cultinfo.ru

21 сентября в центре села Ферапонтово установили знак качества «Самые красивые деревни России». Звание населенному пункту под Кирилловом присвоено в рамках VII экспедиции «Русский Север 2.0». Бренд является членом федерации самых красивых деревень и городков мира, поэтому Ферапонтово выходит и на мировой уровень.

«Присвоение такого узнаваемого для туристов, в том числе иностранных, бренда – это возможность для качественного роста и развития туристской инфраструктуры села, привлечения туристов, инвестиций в сферу туризма.», – заявил и.о. начальника Департамента культуры и туризма Вологодчины Дмитрий Климанов.

Фото: экспедиция «Русский Север 2.0» Фото: vk.com

Ферапонтово лежит между двух озер: Бородаевского и Паского. В фантастически красивом Ферапонтовом монастыре расположен Музей фресок Дионисия. Росписи датированы 1502 годом, а монастырь внесен в список особо охраняемых памятников ЮНЕСКО.

Звание одной из самых красивых деревень вручают сроком на 5 лет. Потом снова проводится экспертиза. Необходимо сохранить памятники культурного и природного наследия, традиционную архитектуру, туристическую инфраструктуру, благоприятную экологию, создавать возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательства.

В 2018 году в ассоциацию вошла Тотьма.