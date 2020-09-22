Остаться без школы: вологжанка жалуется на непроезжую дорогу в "новую" школу

Деревянное здание школы сгорело дотла. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Сгорела школа и жизнь у всех, кто там учился или работал, резко изменилась. Пришлось попрощаться не только с родными стенами - с образом жизни. Одна из учительских семей, например, ездит ежедневно за 40 километров в Великий Устюг - учиться и работать.

Напомним, этим летом на Вологодчине сгорели две сельские школы. Одна из них - в деревне Лодейка Великоустюгского района. 1 сентября в нее должны были идти шесть школьников и один детсадовец. Там размещались три образовательных учреждения: начальная, среднеобразовательная школа и детский сад. В школе работали три педагога и четыре человека обслуживающего персонала.

Решение, что новую школу там строить не будут, прозвучало в тот же день. Идею, куда отправить детей учиться, власти озвучили на редкость оперативно: школьников будут возить в деревеню Благовещенье, что в 25 километрах. О трудоустройстве учителей и сотрудников также собирались подумать. Губернатор попросил людей не беспокоиться - он взял проблему под свой контроль.

Стало известно, что на практике все получилось как всегда. В соцсетях появился крик души одной из пострадавших:

"Машину выделили, водителя нашли. Губернатор лично говорил, что дорога будет готова для перевозки детей и учителей. Можно сказать, что дорога была сделана только для проверки. Первую неделю дорога действительно была готова. На данный момент она в ужасном состоянии, местами проехать вообще невозможно!"

Поднимает девушка и второй вопрос - отсутствие медика: "Также Лодейка осталась без фельдшера. В любой ситуации нужно вызывать скорую. Но скорой ездить по такой дороге- также невозможно. В любой момент, не дай Бог, она просто может не успеть... И по такой дороге ездят дети с первого по 7 класс!"

Девушка приглашает чиновников попробовать проехать по дороге: "Уважаемая администрация, как поселения, так и района! Сейчас, в осенний период, период дождей, попробуйте САМИ проехаться по данному участку! Если, конечно, сможете проехать..."

- Жизнь без школы и медика - это крест на нашей Лодейке,- не могут прийти в себя местные жители,