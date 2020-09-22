В Вологде выставляют литографии Сальвадора Дали

Работы принадлежат итальянским коллекционерам Фото: cultinfo.ru

В Шаламовском доме в Вологде запустили выставку «Сальвадор Дали. Священное послание». Вологжане смогут оценить 105 литографий гения сюрреализма, посвященных сюжетам Ветхого и Нового заветов. Все работы принадлежат частной итальянской коллекции, подлинность подтверждена экспертами.

105 оригинальных литографий уже в Вологде Фото: cultinfo.ru

Литография - это разновидность печатной графики. Краска наносится на печатный камень, он протравливается и штампуется на бумагу. В данных графических работах художник начал дерзко экспериментировать с техникой. Для создания фактуры расстреливал литографический камень из старинного ружья, а для изощренности цвета кидал на гончарный круг бычий пузырь с краской. Все произведения названы словами и строками из Священного писания.

Мастер выразил свое сюрреалистичное видение библейских сюжетов. Культурологи обещают, что серия удивит даже давних почитателей испанского художника - она несколько отличается от его "классических работ".

Выставка продлится в Вологде до 15 ноября по адресу улица Сергея Орлова, 15.