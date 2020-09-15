В Череповце рецидивист угнал автобус, чтобы согреться — но оставил взамен свои ботинки

Мужчина зачем-то оставил на месте преступления свою обувь Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Череповце произошло сюрреалистичное преступление. Мужчина босиком угнал автобус, но потом вернулся на место преступления за своей обувью..

Жители дома на улице Беляева пожаловались, что выезд из двора перекрыт брошенным пустым автобусом. Полицейским удалось выяснить, что транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю, но тот припарковал его накануне совсем в другом месте — на спецстоянке.

Угонщик перекрыл дорогу во двор, чем разозлил местных жителей Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Правоохранители отправились на парковку. На месте пропажи ТС загадочно лежали мужские ботинки...Тем временем, за следователями из кустов наблюдал подозрительный тип. Мужчина был тепло одет, однако на ногах виднелись шлепки. Поняв, что он замечен, неизвестный попытался скрыться в одной из построек. Оперативники оказались проворнее.

Оказалось, что обувь принадлежала ему — 43-летнему угонщику общественного транспорта. Череповчанин вернулся на место преступления за теплыми ботинками, сообщает пресс-служба УМВД по Череповцу. Мужчина признался в правонарушении и рассказал следствию, что накануне он сильно замерз и ему пришла идея погреться в автобусе - навык вождения имеется. Угонщик проник в салон через форточку, тумблером включил зажигание и направился к своему дому. Во двор он не вписался и бросил свой транспорт. Шлепки нашел под сиденьем водителя.

Рецидивист оказался судим ранее за аналогичные преступления. Теперь за поездку ему грозит до 5 лет лишения свободы.