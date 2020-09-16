В День знаний вологодских школьников высадили из автобуса

Может, школьникам нужен бесплатный проезд? Фото: Андрей КАРА

Проблемы. когда детей высаживают из автобуса стали стоять так остро, что в России разработан закон о запрете высадки детей до 16 лет из общественного транспорта. Проект прошел первое чтение в Госдуме в июне 2020 года.

А пока в Вологде по инициативе мэра города создали специальную комиссию, чтобы разбирать подобные инциденты.

На днях "высадочная" комиссии при Общественном совете Вологды рассмотрела первый инцидент. Он случился на маршруте №14, в результате дети шли пешком до Прилук с улицы Чернышевского.

На заседание приглашены перевозчик, мама ребенка, члены Общественного совета и представители горадминистрации.

Подробности рассказывает официальный сайт Вологды. ЧП случилось в День знаний. 1 сентября около 11 часов. Кондуктор маршрута № 14 высадила из автобуса двух третьеклассников. Мама одного из них сообщила:

«Первого сентября я была на работе. Мне позвонил сын и рассказал, что его вместе с другом высадили из автобуса. Кондуктор сказала, что если они не могут оплатить проезд наличными, то обязаны покинуть транспорт. Ребята вышли на ул. Чернышевского и стояли на остановке около 15 минут. Когда пошел дождь, он позвонил мне снова и попросил посмотреть в интернете, когда придет автобус. В итоге дети устали ждать и пошли домой пешком до Прилук».

Записи камеры видеонаблюдения, установленной в салоне, показали. что школьники несколько раз попробовали «пробить» билеты. Потом ребята показали свои школьные проездные кондуктору, но та показала школьникам на выход.

Как оказалось. у школьников не было чека об оплате проездного.

Перевозчик маршрута признала. что терминалы не работали. так как устройство не ловили интернет. «1 сентября у нас действительно были проблемы с терминалами. Школьные и студенческие проездные не считывались, так как устройства не ловили интернет. Автобусы, в которых произошел сбой, мы направляли в ПАТП для ремонта. О наличии неисправностей кондукторы узнали только в рейсе», - сообщила перевозчик Наталья Румянцева.

Она заверила, что после случившегося в компании прошло собрание со всеми кондукторами. Сотрудникам напомнили, что за высадку ребенка из автобуса может грозить штраф.

Общественники предложили перевозчикам плотно работать с кондукторами, объясняя недопустимость высадки детей. Управлению образования предложено проводить родительские собрания на тему организации школьных поездок. У детей всегда должен быть при себе проездной, чек о его покупке или наличные деньги, которые будут потрачены на поездку в школу.

«Понимаю и кондукторов: есть дети, которые ездят и не оплачивают проезд», - добавила мама высаженного ребенка Яна Саранская.

Чтобы выработать системный подход в части обеспечения безопасности наших детей на транспорте. На заседании мы установили, что ситуация была связана с техническим сбоем работы программного обеспечения терминала, а у детей не было при себе чека об оплате проездного. Это подтверждают как перевозчик, так и родитель. Поэтому инцидент исчерпан».