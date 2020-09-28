Врачи назвали самый распространенный способ передачи ВИЧ на Вологодчине

Известно о трех путях передачи ВИЧ: во время сексуальных контактов, через кровь и от матери к ребенку (во время беременности, родов или в процессе грудного вскармливания). Медики отмечают, что в 2020 году преобладающим в Вологодской области оказался половой путь передачи вируса.

Как поясняют специалисты, распространение вируса все чаще связано со злоупотреблением алкоголем. У тех, кто пристрастился к спиртному, сбиваются моральные установки, снижается порог брезгливости. Случайные половые связи становятся нормой. О презервативах в состоянии опьянения мало кто вспоминает. Надеются, что «пронесет». Увы, такие пациенты с целым «букетом» заболеваний всё чаще узнают о своем ВИЧ-положительном статусе.

Ситуация на Вологодчине показывает, что даже тем, кто не относит себя к группам риска, нужно быть начеку и помнить про защищенный секс, особенно если нет постоянного партнера. Нередки случаи заражения людей, состоящих в законном браке или имеющих постоянного партнера. Причина банальна: один из партнеров может «ходить на сторону». Поэтому необходимо регулярно проходить обследование на ВИЧ. В том числе и людям, состоящим в браке.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.