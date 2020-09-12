Вологодских полицейских наградили за спасение девушки на болоте

Спасители Фото: Областной УГИБДД

В Вологде наградили полицейских, спасших девушку из болота. Вологжанка провела в трясине несколько часов. Непроходимая трясина оказалась прямо на территории областного центра. Героями дня стали сотрудники дорожно-патрульной службы подразделения ГИБДД по городу Вологде лейтенанты полиции Никита Крымов и Александр Чуркин. Вологжанка попала в болото в районе улицы Граничной. Благодарственные письма полицейским вручил Губернатор области Олег Кувшинников. Как сообщала "Комсомолка", в июле в ночное время девушка, желая сократить путь к даче отца, расположенной в поселке Дорожный, заблудилась. В лесу она провалилась в болото и самостоятельно выбраться не смогла.

Инспектор ДПС лейтенант Никита Крымов Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Информация о попавшей в беду вологжанке поступила в дежурную часть, полицейские отправились на помощь.

«Мы направились на голос девушки, которая просила о помощи. Ее уже не было видно из-за высокой травы, и она совсем обессилела. Мы нашли способ подойти ближе, вытащили утопающую подручными средствами, доставили к отцу. Небольшой страх в тот момент был, скорее, от неизвестности – что могло произойти и в каком состоянии находится вологжанка. Мы служим в полиции с 2017 года, и это первый подобный случай в нашей практике», – рассказал инспектор ДПС ГИБДД по городу Вологде лейтенант полиции Никита Крымов.

«Героями себя не считаем, мы были обязаны помочь человеку, который просит о помощи. Слова благодарности нам выразила спасенная девушка и коллеги», – сказал инспектор ДПС ГИБДД по городу Вологде лейтенант полиции Александр Чуркин.