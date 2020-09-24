250 новых случаев ВИЧ-инфекции выявили на Вологодчине за 8 месяцев 2020 года

Всего в настоящий момент в регионе зарегистрировано 4730 больных ВИЧ-инфекцией.

От заражения ВИЧ не застрахован никто. Из групп риска (лиц, употребляющих наркотики внутривенно, мужчин, практикующих секс с мужчинами, работников сферы секс-услуг) он уже давно проник во все категории населения.

ВИЧ на сегодняшний день – это давно уже не болезнь больших городов с их соблазнами и нетрадиционными развлечениями, и ситуация на Вологодчине это доказывает. Чаще всего распространение ВИЧ сейчас отмечают именно в далеких от клубной жизни, «модных наркотиков» и нетрадиционного секса «провинциальных» районах.

Наибольшее количество заражений – в Череповецком, Шекснинском и Чагодощенском районах. Впрочем, не многим лучше ситуация и в других муниципалитетах области. Если средний по области показатель заражения сегодня составляет 21,4 случаев на 100 тыс. населения, то в ряде населенных пунктов он куда выше: в 4 раза выше цифры заражения в Сямженском районе, почти в 2 раза - в Бабушкинском, в 1,5 раза – в Череповце. Неблагополучная динамика ежегодно наблюдается и во всех других районах области.

Если рассмотреть структуру заражений по возрастам, то на молодежь до 30 лет в этом году приходится 32% первичных случаев выявления ВИЧ, на жителей региона старше 30 – 68%. Как мы видим, заболевание достаточно быстро распространяется практически во всех возрастных группах населения Вологодчины.

Это касается каждого. Это может случиться с каждым. Поэтому пройдите тест на ВИЧ.

Сдать тест на ВИЧ можно бесплатно и анонимно:

- БУЗ ВО «Центр по профилактике инфекционных заболеваний»: г. Вологда, ул. Щетинина, д. 17А, тел. 8 (8172) 53-48-44.

- БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница №2» Центр профилактики и борьбы со СПИДом»: г. Череповец, ул. Данилова, д. 15, тел. 8 (8202) 57-36-64.

- Центральные районные больницы Вологодской области.

Телефон доверия по вопросам ВИЧ-инфекции: 8 (8172) 53-52-09

Сайт: www.hivvol.ru, ВКонтакте https://vk.com/spid_centr (16+)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.