Свершилось: в Вологде завершено строительство объездной автодороги

Обход Вологды - это еще и транспортный узел Северо-Запада.

Фото со страницы О.Кувшинникова.

Запущен в эксплуатацию автомобильный обход города Вологды. Это один из крупнейших проектов в сфере развития дорожной сети региона, который был реализован при федеральной поддержке.

Первой по новому участку прошла колонна грузовиков. Фото: администрация города Вологды

Фото со страницы О.Кувшинникова.

Торжественное открытие прошло 9 сентября с участием полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана.

Строительство обхода города Вологды началось 20 лет назад. Но решающий рывок сделан лишь в последние годы.

Обход стал частью федеральной трассы М8 Москва-Архангельск. Он обеспечивает связь центра России не только с Архангельском, но и с северными регионами России, Санкт-Петербургом и Ленинградской области по автомобильным дорогам федерального значения А-114 и А-119. Завершение строительства позволило вывести весь транзитный транспорт за пределы Вологды.

Фото пресс-службы Администрации Вологды.

Четвертый пусковой комплекс стоимостью 12 млрд рублей включает в себя почти 17 километров четырехполосной дороги первой категории с разделительным ограждением, три крупные двухуровневые развязки и две небольшие развязки – путепроводы и два моста общей протяженностью 140 метров – через реки Шограш и Содема.

Как сказал руководитель генподрядной организации АО «ВАД» Валерий Абрамов, автодороги «Таврида» в Крыму и обход города Вологды построены по одному стандарту с использованием самых передовых технологий и требований безопасности.

«Сегодняшнее открытие участка трассы М-8 - это каркас, который позволяет соединить транспортные артерии Северо-Западного федерального округа. Это дорога на Москву, на Санкт-Петербург, на Карелию и Архангельск. Практически образуется транспортный трап, который позволяет перераспределять транспортные потоки. Безусловно, это скажется и на экономическом развитии Вологодской области, в целом СЗФО. К тому же колоссальный транспортный поток будет выведен с дорог Вологды, старейшего русского города с большой многовековой историей», - говорит Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан.

Возводивших дорогу строителей компании «ВАД» сегодня поблагодарили за работу и вручили награды.

«Сегодня для Вологодской области исторический день. Мы открываем дорогу, которую смело можно назвать дорогой в будущее. Таких дорог I категории безопасности в Вологодской области не было никогда. Я очень ради и благодарен, что в 2015 году Президент РФ поддержал нашу инициативу», - отметил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Новая дорога является ключевым инфраструктурным объектом и для Вологды. Она позволяет полностью вывести транзитный транспорт за пределы областной столицы. Это значительно улучшит дорожную обстановку в городе, в целом состояние дорог, позволит оптимизировать транспортную логистику, сократить пробки.

«Это стратегически важный объект для Вологды. Обход даст серьезный импульс в развитии экономики прилегающих территорий, в улучшении экологии нашего города, потому что весь транзитный транспорт уйдет с улиц областной столицы. Это новое качество жизни для вологжан. Я хочу сказать слова благодарности Губернатору области Олегу Кувшинникову и, конечно же, Президенту России Владимиру Путину за реализацию проекта», - прокомментировал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Он подчеркнул, что запуск обхода имеет огромное значение не только для Вологды, но и для Северо-Западного и Центрального федеральных округов в целом. Новая дорога повысит удобство и скорость передвижения легкового, пассажирского и грузового транспорта, идущего транзитом через наш регион.

Добавим, что параллельно со строительством IV пускового комплекса предыдущие были переданы в федеральную собственность и капитально отремонтированы. Таким образом, на сегодняшний день все 30 километров магистрали находятся в нормативном состоянии.