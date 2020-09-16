Убийцу двух девочек ищут на Вологодчине

Мужчина произвел на женщину приятное впечатление. Фото: сайт "Одноклассники".

В Вологодской области ищут убийцу двух девочек. Он зарезал детей и скрылся на белом велосипеде.

В Вологодской области может находиться убийца двух девочек. Трагедия произошла в Рыбинске Ярославской олбласти. Женщина вернулась домой и увидела тела детей. Как оказалось, женщина-медик более суток находилась на работе. Ее дочерям было 9 и 14 лет.

В убийстве подозревается сожитель женщины. Он скрылся с места преступления. Полиция распространяет ориентировки: «Средний рост, на вид около 40 лет, был одет в красный спецкостюм и темную кепку, может передвигаться на белом велосипеде».

По одной из версий произошедшего, причиной убийства стала ревность. Женщина была на работе полтора дня, а мужчина. якобы, подумал, что она с другим.

Как сообщает "Комсомолка". мужчина был судим за насильственные действия и убийство, освободился 10 лет назад. В правоохранительных органах официально информацию не подтверждают, но указывают на судимость мужчины.

Женщина не знала о темном прошлом возлюбленного - около месяца назад она переехала к нему из Омска, познакомившись по интернету. Дети хорошо относились к мужчине, называли папой, пара собиралась пожениться.

Как стало известно, девочек он изнасиловал.