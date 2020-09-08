В Вологде наградили волонтеров, помогавших городу в период самоизоляции

ГОР.СОМ35, на базе которого развернулся волонтерский центр, отметил свое 8-летие

В Вологде поблагодарили волонтеров, которые спасли вологжан в трудное коронавирусное время. Всероссийская акция #МыВместе стартовала в начале марта. Добровольцы, что принесли неоценимую помощь вологжанам в период пандемии и самоизоляции, были награждены благодарственными письмами. На торжественной церемонии в кинотеатре Ленком присутствовали председатель ЗСО Андрей Луценко и Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мэр города, директор молодежного центра ГОР.COM35 и председатель ЗСО

Волонтеры обосновались на базе молодежного центра ГОР.СОМ35, который как раз отмечает свое 8-летие. Вологжане закупали продукты, лекарства, развозили сухпайки школьникам и нуждающимся. Некоторые даже безвозмездно работали на линии психологической помощи - помогали пережить тяжелое для многих время самоизоляции и экономического кризиса.

Благодаря акции #МыВместе в Вологде сформировался костяк волонтеров: активисты познакомились, сдружились и скорее всего снова будут помогать землякам во время беды. "Мы очень рады, что у нас это получилось и нам удалось помочь десяткам тысяч вологжан", - заявила директор ГОР.СОМ35 Яна Филиппова.

Активисты

В акции в Вологде поучаствовали 350 человек. Им удалось доставить более 20 тысяч продуктовых наборов и ответить на тысячу просьб о помощи. "Волонтерство - для меня обязательное дело, потому что люди должны делать добро для других. В такой ситуации, в какой оказался город и вся страна, каждый должен был сделать что-то хорошее", - рассказала о своей позиции учительница школы №16 Вера Малафеевская.

Мэр лично наградил волонтеров

Предприниматели активно помогали медикам: для больниц были закуплены средства индивидуальной защиты, бытовая и оргтехника, дорогостоящие медицинские аппараты. Бизнесмены спонсировали доставку продуктов и сами наборы с едой, жертвовали деньги на Тележки добра, даже выделили бензин и машины для передвижения волонтеров. Многие изготавливали маски.

Для дистанционного обучения вологодских школьников купили более 600 единиц техники в рамках акции "Помоги учиться дома".

Новый тип рукопожатия

Мэр города особенно отметил молодежный центр. "Восемь лет назад в Вологде был создан молодежный центр ГОР.СОМ35. Ребята реализует огромное количество проектов в сфере молодежной политики. Этот год внес свои коррективы в их работу, и ребята адекватно ответили на сложившуюся ситуацию. Они окружили своим вниманием многодетные семьи, пожилых людей, людей, которые остались в трудной жизненной ситуации. Когда говорят о нашей молодежи, что она какая-то не такая, это все пустые слова. Горжусь нашей молодежью, горжусь ребятами."

В Вологде продолжают оказывать помощь нуждающимся, заявки можно подавать по телефону 8 (800) 302-16-17.

Фото предоставлены ГОР.COM35.