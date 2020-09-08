Традиции Цветаевского костра на Вологодчине - пять лет. Фото: Ольга Кузнецова

На Вологодчине пройдет Шестой Цветаевский костер. Даты акции назвала Елена Титова. Традиционно, мероприятия пройдут и в Соколе, и в Вологде.

— Каким он будет – зависит не только от внешних обстоятельств, но и от нас самих, –говорит организатор Цветаевских костров на Вологодской земле Елена Титова. — Мы обязательно встретимся: 26 сентября в Соколе, 27 сентября в Вологде.

На костре могут выступить все желающие. Фото: Ольга Кузнецова

Программа еще дорабатывается, но о своем участии уже заявили библиотеки Вологды и Сокола, Сокольский краеведческий музей, Вологодское отделение Союза российских писателей, литературные объединения Сокола и Вологды.

Дом, в котором жила Анастасия Цветаева, стал еще одной точкой притяжения всех любителей литературы. Фото: Евдокия САХАРОВА

Вот что сообщила Елена Титова:

— Программа составляется с учётом двух вариантов по Соколу – при ограничениях из-за пандемии и без них. Мы по-прежнему считаем основным действием – выступления на костровой площадке: это могут быть любимые стихи Марины Цветаевой, размышления о творчестве сестер, размышления о своих впечатлениях от посещения мест, связанных с их именами, песни на их стихи, сообщения о новых книгах и публикациях. Предполагается, что и в Соколе, и в Вологде удастся показать фильм о том, что было в судьбе Анастасии Ивановны Цветаевой 70 лет назад после ареста в Печаткино и этапирования в Новосибирскую область.

О направлении краеведческих поисков, помогающих определить содержание будущих музейных экспозиций в Цветаеаском доме, тоже будем говорить. Мы постараемся понять секрет долголетия А.И.Цветаевой. Предполагаю,что нам удастся ознакомить костровитян с некоторыми упражнениями дыхательной гимнастики, которой была увлечена Анастасия Ивановна... Надеюсь на организационную поддержку всех, кто заинтересован в этих встречах в Соколе и Вологде.

Анастасия Цветаева в Печаткино. Фото из архива О.А.Трухачевой.

О точном времени и площадках проведения Шестого Цветаевского костра будет сообщено дополнительно.

Как стало известно "Комсомолке", традиционное место проведения костра в Соколе - площадка на берегу Сухоны, между портом и Сухонским бумажным заводом, обрушилась. Годом ранее, к юбилею предприятия улицу Беднякова привели в порядок - тротуары и проезжую часть заасфальтировали. По каким-то причинам конец улицы, выход к реке остался без ремонта. Так что

Напомним, сокольчанка Людмила Кузнецова вместе с Еленой Титовой смогли установить дом, в котором жила Анастасия Цветаева. Исследователь творчества Цветаевых кандидат филологических наук Елена Титова смогла спасти дом от сноса дом. Известно множество интересных фактов о квартире, которая признана мемориальной. Например, сюда приезжала дочь Марины Цветаевой – Ариадна. Здесь же Анастасия Цветаева была арестована.

При большой поддержке общественности, музейщиков, цветаеведов из многих стран здание на улице Фрунзе в Соколе было передано Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику для организации в нем Цветаевского культурно-просветительского центра.

Сейчас двухэтажный деревянный дом, построенный 90 лет назад для начальствующего состава бумажного завода, ожидает ремонта. Территория вокруг него будет благоустроена. Его ждет судьба музея, причем не только семьи Цветаевых, сделавшей многое для русской культуры, но и Сокола – города с необычной судьбой. В музее планируется рассказывать о тех страницах истории, которые еще только открываются.