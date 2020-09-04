Убийца беременной жены и 5-летней дочери сбежал из отдела полиции под Вологдой

Фото разыскиваемого Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

В Кич-Городке Вологодской области из отдела полиции сбежал подозреваемый в убийстве 31-летней жены и 5-летней дочери. О розыске мужчины сообщил Следственный комитет России по Вологодской области.

Напомним, вчера в 6 утра произошел пожар в деревне Ушаково. На месте обнаружены трупы, на них - ножевые ранения. Следователи подозревают, что супруг попытался уничтожить огнем следы своего преступления.

25-летнего мужчину задержали, он признал свою вину и написал явку с повинной. Находясь в отделе полиции в наручниках, задержанный внезапно выпрыгнул в окно второго этажа и скрылся.

Ориентировка Фото: Следственное управление СК РФ по Вологодской области

Среди общественности распространяется ориентировка на пропавшего, организованы поисковые мероприятия. Судмедэксперт заявил, что судя по результатам предварительного осмотра, погибшая женщина была беременна.

Делом занимаются следователи первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления.