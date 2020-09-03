Вологжанин зарезал и сжег жену и 5-летнюю дочку, защищавшую маму

Подозреваемый в убийстве жены и малолетней дочери задержан Фото: Следственный комитет России

Следователи раскрыли новые данные о трагедии в деревне Ушаково Вологодской области. Напомним, сегодня в 6 утра произошел пожар в частном доме в Кичменгско-Городецкого районе. Пожарные на пепелище обнаружили тела 5-летней девочки и ее 31-летней матери. Позже, при более тщательном осмотре, специалисты нашли на трупах следы насильственной смерти - ножевые раны на голове и теле.

В убийстве подозревается 25-летний мужчина - супруг погибшей. На месте работают криминалисты и сотрудники отдела по расследованию особо важных дел. Возбуждено уголовное дело, а вдовец задержан.

Следователи предполагают, что ночью 3 сентября у жены и мужа произошла ссора - в какой-то момент мужчина схватился за нож и напал на м любимую. На ее защиту встала пятилетняя дочь, но агрессор убил и дошкольницу. Потом он попытался скрыть следы преступления - поджег дом.

Обстоятельства трагедии устанавливаются специалистами. Информация поступила от СК СУ Вологодской области.