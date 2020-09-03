«Приложил и поехал»: Через месяц в Череповце исчезнут все виды бумажных проездных

По информации с официального сайта города Череповца, с 5 октября 2020 года в городе перестанут действовать все виды бумажных проездных. Чтобы оплатить поездку в общественном транспорте, можно будет использовать бесконтактную банковскую карту, но только национальной платежной системы «Мир». Для этого требуется привязать к ней дополнительный счет - счет электронного проездного.

- Этот проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной карты. В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты повседневных товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Привязать электронный проездной к банковской карте довольно просто. Нужно обратиться в МФЦ с документами, подтверждающими личность и право на получение льготы, а также СНИЛС. Специалист центра введет необходимые данные в программу, после чего держателю карты «Мир» необходимо будет приложить ее к электронному считывателю и поставить под распечатанным заявлением подпись.

Чтобы использовать карту для оплаты проезда, нужно пополнить счет привязанного к ней электронного проездного (не самой карты, а именно проездного). Пополнение можно совершить несколькими способами, в том числе через кассы и банкоматы Сбербанка. Это лучше уточнять в МФЦ.

Деньги на счет проездного нужно положить с 20-го по 5-ое число месяца. Например, чтобы оплачивать картой «Мир» проезд в октябре, нужно внести деньги до 5 октября. Важный нюанс - чтобы пользоваться электронным проездным, ваша карта должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если у вас не такая карта «Мир», вы можете обратиться в банк и обменять ее на новую. Условия перевыпуска необходимо уточнять в своем банке.