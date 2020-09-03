Вологодские следователи будут разбираться, почему скорая помощь застряла в грязи

Стоп-кадр нашумевшего видео.

Как сообщала "Комсомолка", в Вологодской области скорая помощь не смогла доехать на вызов, УАЗик застрял в грязи в Грязовецком районе. На помощь пришли местные жители - на Ниве пытались вытащить автомобиль.

Но в итоге медику пришлось добираться до пациента пешком.

Ролик, неожиданно для вологодских медиков, стал очень популярным в интернете. Обычно такие случаи остаются в тени. .

Но областное управление следственного комитета по сообщениям в СМИ начало доследственную проверку о непригодности дороги для проезда автомашины скорой медицинской помощи.

Областной департамент здравоохранения заверил, что медицинская помощь была оказана в полном объеме, госпитализация не потребовалась

В областном правительстве сообщили, что инцидент случился из-за... уборочной кампании, которая в настоящее время проводится на полях АО «Заря».

В администрации района сообщили, что дорога принадлежит племзаводу и во время уборочной кампании сельхозтехника переезжает с одного участка на другой, грунтовое покрытие дороги неизбежно повреждается.

Проживающим в городах такие условия проживания кажутся невероятными, именно потому видео стало «вирусным». К чести россиян, они не ограничились шуточками, а задают вопросы о состоянии местных дорог властям.