На Вологодчине прошел диктант, посвященный окончанию Второй мировой войны

Фото: сайт Вологда.рф

Всероссийская акция «Диктант Победы» прошла в Вологде. Вологжане проверили свои знания 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.

В Вологде диктант проходил на 4 площадках. А всего поддержать патриотическую акцию в нашем регионе решили порядка 3,5 тыс. человек. Среди них школьники, студенты, работающая молодежь, представители военно-патриотического движения «Юнармия», ветераны, общественники.

Фото: сайт Вологда.рф

На 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны отводилось 45 минут. К примеру, нужно было ответить, за какой советский город участвовал в битве поэт Сергей Орлов.

- С каждым годом количество участников акции увеличивается. На самом деле, не так важно ответить правильно на все вопросы, важно участие и проявление интереса к этому событию. Нам, ныне живущим, и потомкам, и ветеранам тема войны, памяти и скорби очень важна. Думаю, что проведение этой акции покажет то, что тема войны очень близка и актуальна», - прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.

Принять участие в акции можно было и в дистанционном формате, зарегистрировавшись на официальном сайте проекта.

Всероссийская акция также охватила в этом году и 75 стран мира. Площадки для проведения диктанта впервые организовали в Индии, Афганистане, Ливане, Непале, Палестине и Шри-Ланке.

- Для каждого из нас написание «Диктанта» - это возможность еще раз вспомнить основные исторические даты и вехи, которые привели наш могущественный народ к этой Великой Победе. Памятные моменты должны передаваться из поколения в поколение. Подвиг народа должен жить вечно в наших сердцах, - рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

- Окончание Второй мировой войны символизирует мужество, подвиг советского народа. Очень важно, что акция «Диктант Победы» возвращает нас к истории Великой Победы, которую многие хотят переписать. Мы никогда не позволим это сделать. Я с удовольствием принимаю участие в акции и в прошлом году также участвовал в ней. Постарался ответить на все вопросы максимально, много читал про войну», - говорит Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Организаторами акции выступили партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», а также Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов» и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

- В прошлом году по всей области в акции приняли участие порядка тысячи человек. Очень символично, что акцию в этом году мы проводим в год 75-летия Великой Отечественной войны. Очень важно сохранить память о войне, о подвиге наших воинов. Нужно, чтобы наши дети и внуки помнили и сохраняли эту правду», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Луценко.

Бланки с ответами участников будут проверяться автоматически. По итогам набранных баллов победители акции подучат памятные подарки. Поступающим в вузы также будет предоставлена возможность получения дополнительных баллов.