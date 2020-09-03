В Вологодской области накрыли сеть порностудий

Кадр из видео оперативников Фото: Следственный комитет России

В Череповце следователи раскрыли сеть из вебкам-порностудий. Это крупнейшее задержание за последние годы.

Ведется следствие, проведено свыше 50 обысков на квартирах организаторов и в "офисах", в отделы полиции доставлено свыше 70 человек. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета по Вологодской области.

По данным следствия, организаторами незаконного бизнеса стали трое жителей Череповца. Они создали сеть из более чем 30 вебкам-порностудий. Молодые девушки за деньги обнажались перед веб-камерой. Главным образом клиентами стали иностранцы, которые платили криптовалютой, затем деньги обналичивались. Для работы девушкам предоставлялся "офис"- съемные квартиры.

Сейчас организаторы арестованы. Им вменяется незаконное изготовление и оборот порнографических материалов в том числе и с участием несовершеннолетних. Среди работниц была девушка, которой не исполнилось 18 лет.