Вологодские поисковики подняли самолет ПЕ-2, сбитый в Ленинградской области

Фото: https://vk.com/rvio35

Вологодские писковики подняи самолет ПЕ-2, сбитый в марте 1943 года в Ленинградской области. Им управлял летчик, родившийся в Киевской области. На месте падения установлен памятный знак. Найденные уцелевшие детали самолета будут переданы в музей героя Советского Союза летчика Евгения Преображенского, открытый в прошлом году в городе Кириллове.

Об этом сообщает портал «Город Во».

Поисковикам пришлось использовать технику, но и ручного труда хватило. https://vk.com/rvio35

Работы велись в конце августа в Тихвинском районе. Место падения указали жители деревни Ситомля.

«Еще при работе с документами удалось установить, что это был за самолет. Пе-2 № 16\72 был сбит 26 марта 1943 года в районе Струнино Тихвинского района Ленинградской области. В донесении говорится, что штурман и стрелок выпрыгнули с парашютами, а летчик погиб», - рассказал руководитель поискового отряда Александр Метелкин.

Все собранные детали тщательно собирают и промывают. https://vk.com/rvio35

Погибший - гвардии лейтенант Якивец Петр Григорьевич, 1913 года рождения, уроженец села Кумейки Киевской области Украинской ССР. Его жена Петрова Мария Андреевна могла проживать в нашей области. В архивах указаны два адреса:

Вологодская область, Кадуйский район село Уйта и Калининская область, Высоцкий район.

Ведутся поиски героя.