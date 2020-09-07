Подозреваемого в убийстве жены и ребенка вытащили из дренажной трубы

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Кичменгско-Городецкий районный суд Вологодской области вынес постановление об заключении под стражу 25-летнего Константина К., который подозревается в убийстве беременной жены и ее 5-летней дочери.

Как сообщала "Комсомолка", ЧП в деревне Ушаково случилось в ночь со 2 на 3 сентября. На пепелище дома были найден два трупа - женщины и ее дочери. Следователи выяснили, что они сначала были зарезаны, затем сожжены.

Подробности ЧП сообщает пресс-служба судов: "Как следует из показаний К., данных в качестве подозреваемого, ввиду сильного алкогольного опьянения произошедшее помнит очень плохо, но помнит нанесение жене удара ножом в правую часть шеи, в результате чего брызнула кровь. Дочь жены стала прыгать на него, он ножом стал «отпихивать» ее от себя. Установив, что жена мертва, он переместил труп в багажник автомашины, затем около 03:00 принес обратно домой и позднее с целью скрыть следы убийства облил труп и жилой дом горючим и поджег..."

Напомним, после задержания мужчина написал явку с повинной. Но затем прямо в наручниках убежал из здания райотдела полиции. Благодаря местным жителям его местонахождение было установлено - мужчина прятался в бане, в 16 километрах от Кименгского Гороодка. При задержании он пытался скрыться в лесу. Однако его нашли спрятавшегося в дренажной трубе, проложенной через дорогу. Он предстал перед судом.

В судебном заседании К. пояснил, что спиртное употребляет нечасто, но в малых дозах. Свое поведение объяснил тем, что «перепил». Побег из полиции совершил после оказанного сотрудниками полиции давления и страхом перед пожизненным заключением.

Суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, Константин может оказать давление, кроме того, подозреваемый может скрыться от предварительного следствия и суда. Суд принял во внимание, что Константин К. подозревается в совершении особо тяжкого преступления и заключил его под стражу на период предварительного следствия, по 3 ноября 2020 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Вологодский областной суд в течение 3 суток со дня вынесения.