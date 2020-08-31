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Спорт

В Харовске возрождают мотокросс

В выходные пройдут соревнования памяти Александра Коложкина
Иван ЧухнинИванЧухнин
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Летописцем мотогонок был фотограф из Харовска Владимир Кормушин. Фото Владимира Кормушина. 1994 года. ХКМ.

Летописцем мотогонок был фотограф из Харовска Владимир Кормушин. Фото Владимира Кормушина. 1994 года. ХКМ.

В Харовске возрождают трассу для мотокроссов. Пять лет здесь не проводились невероятно популярные ранее соревнования. И вот - в ближайшие выходные здесь пройдут соревнования памяти Александра Колодкина - основателя трассы. Они пройдут около деревни Бараниха.

Одним из организаторов предстоящего спортивного праздника стал его сын - Владимир Колодкин. Он, выросший в семье спортсмена, просто не мог бросить дело, начатое отцом. До этого гонщики для занятий и состязаний восстановили трассу в Чекшино, потом - у поселка Дубровское, что под Вологдой.

Александр Колодкин, инициатор проведения мотокросса под Харовском, трагически погиб в этом городе. В его память на месте гибели установлен камень. На судейском домике близ трассы спортсмены установили памятную доску.

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Фото: Иван ВИСЛОВ

Трасса под Харовском всегда считалась одной из самых интересных в России. Здесь проходили соревнования международного уровня. Спортсменов не пугали расстояния - обычно на живописном берегу вырастал целый палаточный городок. А организаторов не пугало отсутствие бюджетной поддержки - на помощь приходил бизнес. Здесь, в заброшенном карьере, трассу доводили до ума, подгоняли под международные стандарты безопасности: важно, чтобы травмы не получили ни спортсмены, ни зрители. Все действо происходит в котловине, это делает кросс и зрелищным, и безопасным. На празднике выступали парашютисты. Количество зрителей составляло более десятка тысяч человек.

По сообщению Администрации Харовского района, заезд участников в палаточный городок на берегу реки Кубены начнется 4 сентября. А основным днем состязаний будет суббота, 5 сентября. Мотокросс- это огромный труд не только организаторов, но и сотрудников полиции и МЧС, дежурство будут нести врачи скорой помощи.

Мотокросс- это праздник для всех любителей активного отдыха, тех, кто готов рвануть за сотни километров на живописный берег Кубены. Для болельщиков традиционно оборудуется автостоянка. В этом году она будет бесплатная. Для харовчан из центра города до Баранихи будет курсировать городской автобус, будет организована торговля.

Ожидается, что в Харовский район приедут около 150 спортсменов из Санкт-Петербурга, Архангельской, Московской, Ярославской и Костромской областей. Заезды будут проводиться в разных возрастных категориях. Среди участников есть и ветераны, и дети. Заезды будут проходить для одиночек и мотоциклов с колясками. Призовой фонд соревнований составляет 500 тысяч рублей.

Как нас предупредили, зрителей попросят носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

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