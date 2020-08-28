45-летний защитник сквера скончался в вологодском спецприемнике

ЧП случилось в Вологде, на улице Зосимовской, 70, А. Стоп-кадр видео "Движение ВМЕСТЕ".

В первом отделе полиции города Вологды, где в спецприемнике погиб задержанный, началась проверка. Утром 27 августа скончался 45-летний Сергей Пахолков. Он пробыл в полиции около суток. В соцсетях появилось видео: вышедшие из здания медики сообщили женщине, что ее муж умер.

Защитника бываловского сквера от застройки Сергея Пахолкова, отца троих детей, вместе с другим вологжанином, Олегом Малиновским, привезли в отдел после задержания 26 августа. Мужчины во дворе дома на улице Ярославской не давали полиции убрать автомобиль и бетонные блоки, которые препятствовали стройке. Напомним, местные жители несколько месяцев выступают против возведения детского сада в зеленой зоне микрорайона Бывалово.

При задержании Сергей упал. На мужчин были составлены протоколы об неповиновении законным требованиям полиции. В отделе задержанные ждали суда, который определил бы меру ответственности. Однако Пахолков до рассмотрения дела не дожил.

В областном управлении следственного комитета сообщили, что началась доследственная проверка, собирается и анализируется вся информация.

В Управлении МВД утверждают, что к задержанному вызывали скорую помощь, причем не один раз, но медики не сочли нужным его госпитализировать. Приехавшие в третий раз врачи помочь мужчине уже не смогли. Официальный релиз УМВД появился 28 августа, в нем, в частности, говорится: «До рассмотрения указанных административных материалов в Вологодском городском суде граждане были помещены в специальный приемник содержания задержанных лиц. Через некоторое время один из задержанных пожаловался на плохое самочувствие. Полицейские вызвали ему скорую медицинскую помощь. По заключению медиков, оснований для госпитализации вологжанина в медучреждение не было. Сегодня утром гражданину вновь была вызвана бригада скорой медицинской помощи в связи с жалобами на ухудшение здоровья. Прибывшими медицинскими работниками оснований для госпитализации в медучреждение также не установлено. Примерно через час мужчина еще раз обратился с жалобой на плохое самочувствие. Прибывшей по вызову бригадой скорой помощи были проведены реанимационные мероприятия, однако, несмотря на это, мужчина скончался».

В УМВД ведется служебная проверка. По информации областного департамента здравоохранения, скорая помощь выезжала в установленные регламентом сроки. Причина смерти будут названа после вскрытия.