Череповец подбирает себе новую технику для уборки тротуаров, остановок и улиц

Технику опробуют череповецкие специалисты. Фото : cherinfo.ru

В Череповце опробуют новый пылесос и мультимобиль для уборки тротуаров и остановок, а также погрузчик. Образцы доставлены из Санкт-Петербурга в Череповец.О кастинге сообщает официальный сайт Череповца.

Мэр Череповца Вадим Германов пояснил, что представленная техника одновременно смачивает и убирает. "Наша задача — попробовать всё и выбрать лучшее. Производители демонстрируют нам возможности своей техники, и нам есть с чем ее сравнить", - заявил он.

Финансирование на покупку новой коммунальной техники Череповец рассчитывает получить по федеральной программе «Чистый воздух».

«Эта техника может работать на тротуарах, автобусных остановках, на дорожках в скверах и парках, на пешеходных переходах и радиусах. Машины закрывают весь цикл уборки: прометание летом, уборка снега и распределение противогололедных материалов зимой. Наша техника в среднем она работает уже семь лет, изношена на 60—70%», — пояснил рассказал замдиректора «Спецавтотранса» Дмитрий Дураничев.

Погрузчик «Вилле» нового поколения оснащен мощной силовой установкой и отвалом с изменяемой геометрией. Это позволит зимой нарезать снежные валы вдоль проезжей части для их отгрузки и вывоза.

Автопылесос снабжен щетками с выносом, благодаря чему может чистить карманы автобусных остановок. На шахтах подбора установлены дополнительные щетки. Также ускорена выгрузка мусор из бункера.

Мультимобиль, несмотря на скромные размеры, способен заменить сразу три трактора МТЗ. Летом может одновременно поливать и мести тротуар, в холодный сезон — мести, посыпать песком и разбрызгивать хлориды.