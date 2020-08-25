В Вологде стартует интеллектуальный забег "Бегущая книга"

Участники прошлогоднего забега. Фото с официального сайта проекта

В областной столице в День знаний стартует Всероссийский интеллектуальный забег "Бегущая книга". Организаторы с полудня до двух часов дня пробегут по заранее известному маршруту от проспекта Победы до площади Революции. Они зададут вологжанам заковыристые вопросы на эрудицию, а в подарок раздадут книги и тематические сувениры. Акция направлена на поддержания имиджа России — самой читающей страны в мире.

Ищите волонтеров с таким фирменным знаком на футболках

В этом году организатором выступит Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова. Мероприятие приурочили к 75-летию развития атомной отрасли в России. Желающие смогут пройти интеллектуальный маршрут онлайн на официальном сайте проекта. Дополнительную информацию жители Вологды могут получить по телефону 72-36-56.