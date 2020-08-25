В Череповце дорожники отремонтируют Октябрьский проспект

Сейчас дорожники заканчивают программу 2020 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Череповце проведут капремонт Октябрьского проспекта. Он начнется уже в этом году. Работы начнутся сразу, как только дорожники завершат программу 2020 года.

«В этом году мы ремонтируем 11 дорог. Шесть из них готовы, на четырех идет работа. Любецкая почти закончена, остались тротуары и благоустройство, Наседкина начали фрезеровать. Последняя улица — Молодежная в Северном районе. Все работы идут в графике. В этом году начнем программу следующего года: планируем отремонтировать Октябрьский проспект от моста до Монтклер. Если позволит погода, то постараемся сделать еще», - заявил мэр Череповца Вадим Германов.

На капремонты по федеральной программе «Безопасные и качественные автодороги» на 2021 год выделено 212 миллионов рублей. Конкурс выиграла компания «Череповецдорстрой», сообщает официальный сайт Череповца.