По Вологде нарисовали кружевную линию

В мероприятии приняли участие депутаты ЗакСобрания области и гордумы. Фото: администрация города Вологды

В Вологде стартовал новый туристический проект "Кружевная линия". На асфальте в центральной части Вологды теперь нанесен узор - линия поможет туристам ориентироваться между памятниками города. Автором проекта выступила сотрудница Туристско-информационного центра Софья Шилова.

Можно помочь проекту нарисовать линию: подать заявку на почту info@vologdatourinfo.ru Фото: администрация города Вологды

Кроме линии, проект включает в себя карту-путеводитель и информацию о маршрутах на сайте. Пешеходная прогулка составит более 4 км по исторической части города. Гости города смогут без труда найти путь от Вологодского кремля до памятников деревянного зодчества, культурного центра «Резной палисад» и других интересных мест. Всего таких пунктов маршрута порядка 60. На следующий год создатели планируют выпустить аудиогид, об этом сообщила пресс-служба администрации Вологды.

Работа над проектом продолжается Фото: администрация города Вологды

Кружевную линию уже начали наносить волонтеры, работы должны закончить до сентября. Мэр Вологды отметил, что вологжане тоже могут пройтись по маршруту и открыть для себя новое в родном городе. Кроме того, можно получить кисти и краски и помочь в реализации проекта.

На следующей неделе планируется большой информационный тур для ведущих тревэл-изданий России.