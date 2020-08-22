В Вологде у Соборной горки затонуло судно и разлилось топливо

Затонувший кораблик длиной почти 21 метр Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде произошло небывалое ЧП: в центре города затонул корабль «Капитан Артюшин» 1973 года постройки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС. В 10 часов вечера в пятницу 21 августа к берегу Соборной горки вызвали спасателей - на борту судна находилось 25 человек, в том числе один ребенок. Пассажиров перевезли на сушу, погибших нет.

От тонущего корабля до берега было около 20 метров, а глубина, по мнению специалистов, в этом месте реки Вологды составляет 2 метра. К спецоперации привлекли 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

Спасатели перевезли 25 пассажиров на берег Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

МЧС сообщило, что произошла незначительная утечка дизельного топлива. В районе Карла Маркса, 127 были установлены боновые заграждения шириной в 142 метров.

Следственные органы уже занимаются установлением причины произошедшего. Собран оперативный штаб, корабль собираются поднимать со дна реки - все-таки затонул прямо в историческом центре областной столицы.