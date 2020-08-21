Воложане разыскивают лесовоз, в центре Вологды повредивший три машины

Автомобиль довольно заметен: на улицах Вологды такой раритет - редкость. Стоп-кадр видео baza.net

В Вологде лесовоз ехал по центру города и задел выпавшей из кузова доской три автомобиля. Водителя разыскивают.

"Разыскиваю грузовик "МАЗ" с белой кабиной, кониками (опорами) и манипулятором, который двигался 20 августа 2020 года в 12:42 через перекрёсток Чехова - Мальцева. У него выпала доска и повредила три машины, которые были припаркованы..."

Среди пострадавших - "Ниссан жук", "Пежо" и машина Екатерины Сурковой. Она и начала поиски самостоятельно.

Как оказалось, на "жука" даже страховки нет - хозяйка купила его дней 10 назад.

Екатерина в поисках неаккуратного водителя, благодаря камерам наблюдения Baza.net, смогла проследить маршрут движения: лесовоз двигался от Белозерского шоссе (камеры в 12:39 зафиксировали его), по улицам Мохова - Кирова - Чехова. А последняя камера зафиксировала ее на перекрестке Герцена-Левичева - есть версия, что он двигался в женскую колонию.

Но есть нюанс: камеры baza.net довольно хорошего разрешения, но снимают сверху, так что номера госрегистрации по ним не разобрать. Поэтому вологжанка ищет водителей, на чьи видеорегистраторы они могли попасть.

Информацию о поисках она разместила в сети, так что появилось много помощников и советчиков.

"Гайцам надо принести доки, тогда они что- то сделают. А так, даже и пальцем не пошевелят", - уверен Александр Сергеевич.

Но были и другие мнения: " Единственным верным решением в данной ситуации правильно написать заявление в полицию с ходатайством запроса данных с камер, чтоб у человека, который принимает у вас заявление, по этому факту была ответственность по своевременному запросу этих данных..."

За мгновение до удара. Стоп-кадр baza.net

"Ментов только пинать, тогда может и сделают запрос. У меня нашли машину через 2 месяца в Коми. Нашли по наклейке..."., - делится опытом бывалый.

Ближе к вечеру девушка все же нашла очень похожий автомобиль и разместила его фотографию. Большинство радовались упорству и удаче. Но были и скептики: баннер на кабине, вроде как, не тот, маячки на крыше - не те.

"Мне муж тоже сказал, мол, не докажут - номеров нет на видео.."

Но шансы, что это именно та машина, пока есть. По крайней мере, на пилораме сказали, что подобных машин в Вологде почти нет.

Но поиски будут продолжаться. Поэтому, если на ваш видеорегистратор попал лесовоз или у вас есть информация о нем, свяжитесь с пострадавшей автомобилисткой. Контакт есть в редакции.