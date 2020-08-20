Химики стали лидерами Вологодчины с зарплатой почти в 90 тысяч рублей

Химиков не коснулась пандемия. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Вологодской области металлурги уступили по зарплате химикам, сообщает портал Город Че. Это случилось впервые за полгода. В мае 2020 года лидерами по зарплатам на Вологодчине стали работники химических предприятий. Это произошло впервые с декабря 2019 года. Тогда их зарплата составила 89322 рублей. Химиков в течение полугода опережали металлурги. Несмотря на скачок работников химпроизводства с 5 на 1 место по сравнению с прошлым месяцем, их зарплата оказалась меньше декабрьской на 5,8 тыс рублей. На второе место сместились металлурги — их зарплата упала по сравнению с апрельской на 5200 руб. Второй месяц подряд в лидерах находится производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Его работники по данным ведомства получили в мае 65743 рублей, что на 1350 рублей меньше, чем месяцем ранее. Ранее это производство не было замечено в рейтинге. Финансисты, страховщики и связисты заняли 4, 5 и 6 места.

Разрыв между лидерами и аутсайдерами значителен: работники производств одежды получают 11940 рублей, работники текстильных производств -12496 рублей.