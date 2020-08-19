Вологжанка отсудила деньги за неиспользванный тур в Турцию

Сотни вологжан остались без турецкого отдыха из-за коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Туристка не попала в Турцию, но отсудила деньги с туроператора и турагента. Мировой судья взыскал в пользу жительницы Сокола 130 тысяч рублей.

В Сокольском районе рассматривалось дело о взыскании денежных средств за неоказанные услуги по турпоездке.

Женщина заключила договор с турагентом ИП Иващенко Д.С. о подборе, бронировании и приобретении тура в Турцию с 9 по 16 мая 2020 года. Но так как 27 марта ввели запрет на въезд из-за коронавируса, то поездка не состоялась.

Досудебные претензии истца в адрес туроператора ООО «Анекс Туризм» и турагента ИП Иващенко Д.С. о возврате уплаченных денежных средств и компенсации морального вреда были оставлены без ответа. Поэтому сокольчанка обратилась в суд, потребовав выплатить ей денежные средства за туристский продукт, компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Суд признал. что турист вправе потребовать в судебном порядке расторжения договора о реализации туристического продукта с возвратом полной стоимости. То есть отказ турагента и туроператора возвратить истцу денежные средства был необоснованным.

Мировой судья удовлетворил иск сокольчанки частично и взыскал с ООО «Анекс Туризм» (туроператора) в ее пользу уплаченные по договору 77 482 рубля 20 копеек, компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 39 741 рубля 10 копеек, судебные расходы на отправление почтовой корреспонденции в размере 458 рублей 54 копеек.

С турагента ИП Иващенко Д.С. в пользу истца суд взыскал уплаченные по договору 5 917 рублей 80 копеек, компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 3458 рублей 90 копеек, судебные расходы на отправление почтовой корреспонденции в размере 600 рублей 08 копеек.

Как сообщает пресс-служба вологодских судов, решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса.