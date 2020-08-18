В Вологодской области охотники объявили войну волкам

Голодные волки - угроза не только животным. Фото: Сергей ГАПОН

В Вытегорском районе в окрестностях поселка застрелили взрослую волчицу. В поселке Октябрьский мужское население давно под ружьем - хищники воруют собак. Поэтому четвероногих питомцев уже не оставляют в будках - запирают в сараях или заводят в дом.

В начале августа волк был добыт возле райцентра. Хищники совсем распоясались: они не боятся людей, предпочитая охотится не на диких, а на домашних животных.

Как сообщает охотдепартамент, созданы спецбригады, которым поставлена задача отстрела хищников. Под особым вниманием - населенные пункты, расположеные рядом с лесом.

- За каждого добытого хищника выплачиваются премии, действуют и поощрительные меры при распределении разрешений на добычу лося и кабана. Местному населению необходимо содержать домашних животных в недоступных для хищников местах и не устраивать свалки, привлдекающию хищников, - предупредил заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков.

Чтобы скоординировать работу охотников, обо всех случаях появления волков возле жилых домов необходимо сообщать по телефону горячей линии - 8-8172-23-00-88.

Как отмечают в охотдепартаменте, в Вытегорском районе - особый случай. Как писала "Комсомолка", один из аргуметов родителей, желающих открыть школу в селе Девятиново Вытегорского района, это угроза, исходящая от волков. 150 детей вынуждены учиться в соседнем селе, при этом по окрестностям бегают хищники.