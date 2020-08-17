Вологодчина вошла в ТОП-10 популярных направлений отдыха в Новый год

Вологодчина богата на достопримечательности Фото: Иван Чухнин

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опубликовал результаты очередного опроса. Пользователи соцсетей назвали наиболее популярные места отдыха в Новый год.

На основании их ответов был составлен ТОП-10 регионов, куда вошла Вологодская область, занявшая почетное пятое место.

Как сообщает Tvil.ru, россияне планируют отдых, почти треть из них (30,3%) на Новый год поедут в Крым. 21,21 - в Карелию, 12,12 - в Краснодарский край.

Каждый десятый собирается провести новогодние праздники в этом году в Московской области (10,61%). Вологодской области (6,06%), Ленинградской области, на Северном Кавказе и в Татарстане (по 4,55%).

Таким образом, Вологодчина обогнала по популярности такие направления как Ленинградская область и Северный Кавказ,

Чуть меньше туристов намерены поехать на Новый год в Башкирию и Ставропольский край (по 3,03%).

Напомним, лидером зимнего отдыха на Вологодчине являются Великий Устюг- Родина Деда Мороза и Вологда.