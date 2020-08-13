Вологжанина засудили за свастику в ролике

Евгений Доможиров. Фото с личной страницы Фото: vk.com

Вологодский суд оштрафовал вологжанина Евгения Доможирова за пропаганду нацизма. Он критиковал вырубку деревьев в Вологде в видеоролике, который разместил в группе ВКонтакте "Движение вместе" 1 мая. На улице Ярославской на месте сквера строится детский сад, строительство сопровождается активным противоборством с жильцами близлежащих домов.

В ролике Евгений Доможиров возмущается спиленными деревьями, которые посадили ветераны. Их уничтожили в тот самый день, когда застрелился Гитлер. Ранее вырубили деревья в Осановской роще, которые 20 лет назад посадили ветераны Великой Отечественной войны. Все это, по мнению Доможирова, делается не без ведома властей. Так что он сравнил власти с оккупантами.

Цитата из материала дела за подписью майора полиции, с сохранением орфографии, была растиражирована в соцсетях: "На обложке видеозаписи изображены мэр Вологды Воропанов С. А. и губернатор Вологодской области Кувшинников О.А., на которых одеты головные уборы, предположительно фуражки военнослужащих фашисткой Германии, времен 2 Мировой войны. На фуражках имеется символика, вооруженных сил фашистской Германии".

Городской суд. Скриншот видео героя публикации Фото: vk.com

По мнению Доможирова, в ролике не было ни единого элемента свастики, а экспертиза ролика не проводилась. И даже цитата свидетельствует, что правоохранители основываются на личном предположении.

Суд рассмотрел дело, Евгений Доможиров признан виновным, ему назначили штраф - 1 000 рублей.

По мнению политика, судилище необходимо для того, чтобы его недопустить к выборам. За подобное правонарушение запрещено баллотироваться куда-либо в течение года. Решение суда он намерен обжаловать.