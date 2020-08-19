В Вологде плата за детские садики вырастет с октября

На канцтовары в вологодских детских садах теперь деньги с родителей не собирают. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Вологде вырастет родительская плата за детские сады. Как поясняют чиновники, повышение связано в первую очередь с тем, что подорожали продукты питания.

Плата за посещение детского сада не повышалась с 2017 года. За это время в Вологде в среднем цены на продукты питания выросли на 6,5 %.

Экономисты сообщили: с 2017 года стоимость мяса говядины в среднем увеличилась на 18 %, овощи - на 16 %, сыр - почти на 20 %, сливочное масло - на 21 %.

Да и у некоторых соседей водить в садик ребенка не дешевле: в Ярославле 1 день при 12-часовом пребывании ребенка до 3-х лет стоит 156 рублей, в Великом Новгороде - 115 рублей, в Вологде - 111 рублей.

«При этом все льготные вычеты для семей будут сохранены. Компенсация на первого ребенка составляет 20 %, на второго - 50 %, на третьего и последующих - 70 %. Кроме того, родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми с туберкулезной интоксикацией», - говорит начальник Управления образования города Вологды Ирина Гуляева.

Стоит обратить внимание, что компенсация выплачивается родителям не за фактическую стоимость посещенных дней в саду, а исходя из среднего размера родительской платы, который был установлен Правительством области. Сейчас эта сумма 1450 рублей, ее размер не менялся с 2013 года.

«Нужно понимать, что повышение родительской платы - это закон экономики. .. Городская администрация старалась сдерживать повышение платы максимально долго, но родители сами ходят в магазины и видят, что цены растут. Сейчас ведь родители не сдают деньги в сады даже на канцтовары, это все взял на себя город. Родителям уже сообщалось о возможности повышения платы в прошлом году на родительских конференциях», - добавила председатель родительского комитета города Вологды Наталья Артюгина.

Сохраняются в Вологде и муниципальные льготы для семей. В 2013 году было принято решение выплачивать следующие компенсации: на первого ребенка - 40 % от фактической внесенной платы; на второго ребенка - 25 % от фактически внесенной платы; на третьего и последующих - 15 %.

Выплаты смогут получить многодетные семьи, одинокие матери, отцы, воспитывающие ребенка без матери, семьи, в которых оба неработающих родителя - инвалиды I и II групп. Компенсация предоставляется, если размер среднедушевого дохода семьи ниже прожиточного минимума.

Предложение о повышении платы будет вынесено на сессию Вологодской городской Думы в сентябре этого года. Так что повышение произойдет в октябре.