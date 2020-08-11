Власти Вологды пытаются забрать парк Ветеранов из аренды

План реконструкции парка был разработан, но так и не был осуществлен. Фото: сайт Вологда-портал.

Администрация Вологды еще раз попробует вернуть из аренды парк Ветеранов. У вологжан болит сердце за парк Ветеранов труда. Они затронули эту тему и в эфире с мэром города. Речь шла о невыполнении арендаторами парка возложенных на них обязательств. Активные вологжане даже готовы стать волонтерами - лишь бы любимое место отдыха стало комфортным и безопасным. Сейчас парк - как запущенный сад. И городская власть не в состоянии активизировать арендаторов. Кроме того, юристы администрации города, желая расторгнуть договор. вчистую проиграли суды: доказательств того, что состояние парка с момента передачи его в аренду организации ухудшилось, не было предоставлено.

Между тем, многие вологжане с теплотой вспоминают площадки парка, аттракционы. Они хотят, чтобы их дети и внуки запомнили парк как территорию радости.

"Парк продолжает погибать: зарастает мусором, приходят в негодность и становятся небезопасными аттракционы, территория загрязняется из-за скопленного мусора. Пришло время действовать и искать другие пути решения, но парк должен жить!" - заявил депутат Денис Долженко.

Арендатором парка является ООО «АРКОН». Город заключил договор с фирмой еще в 2016 году, на 25 лет. Один из учредителей ООО сейчас находится в Сочи, и это тоже прозвучало в социальных сетях: "живет в Сочи, в ус не дует, дела до парка нет. Надо силком забирать у них парк!»

Но Мэр Вологды Сергей Воропанов на такие экстремальные меры идти не согласен. Он сообщил, что арендаторам будет направлено письмо, в котором власти попросят в добровольном порядке отказаться от аренды парка.

«Парк в ужасном заброшенном состоянии. Неоднократно административный департамент туда выезжал после обращений граждан и фиксировал там бардак. После этого арендаторы немного там подметут, приберутся, но серьезных вложений нет. Напомню вам, что в прошлом году мы пытались через суд забрать парк обратно в казну города. К сожалению, мы этот суд проиграли в первой и второй инстанциях. Точка судом поставлена. Мы не можем расторгнуть договор в одностороннем порядке. Мы должны действовать в рамках правового поля. Других вариантов у нас просто нет», — заявил мэр города.