Губернатор Вологодчины заработал более 10 млн за год

Правительство Вологодской области Фото: материалы пресс-служб

Власти Вологодской области опубликовали сведения о доходах. Больше всех за прошлый году удалось заработать главе региона Олегу Кувшинникову - 10 млн 600 тыс.руб. Данные появились на портале Вологодчины. Цифры представлены до налогового вычета в 13%.

Губернатор Вологодчины. Фото с официального сайта okuvshinnikov.ru

Губернатор получил за 2019 год 7,5 млн на основном месте работы и 3,1 млн «иные доходы». У Олега Александровича в собственности три земельных участка по 4230, 2154 и 1215 квадратных метров, жилой дом на 260 кв. м, квартира в 62,5 кв. м и гараж. Ездит он на BMW 730 IAD.

Председатель правительства области

Чуть скромнее живет председатель правительства Антон Кольцов. Он заработал 7,5 млн руб по основному месту работы и 2 млн - иные доходы. Дом на 250 квадратных метров, половина квартиры, треть другой квартиры, гараж и автомобиль Ауди Q7.

Замгубернатора, начальник Департамента внутренней политики Фото: материалы пресс-служб

Третье место по величине доходов уходит замгубернатору Евгений Богомазов. Его ставка 6,15 млн в год по основному месту трудоустройства. За ним следуют Виталий Тушинов (5,9 млн), Виктор Рябишин (5,8 млн), Эдуард Зайнак (5,3 млн), Михаил Глазков (5,2 млн) и Лариса Каманина. Почти все владеют дорогими иномарками по официальной статистике.

Начальники департаментов правительства области как правило в год получают в качестве зарплаты около 2 млн руб.