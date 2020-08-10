Вековые деревья Вологды получат собственные документы

В Вологде более ста вековых деревьев Фото: vk.com

В Вологде запустили экопроект "Экошкола: Деревья - памятники живой природы". Участники собираются создать единый реестр уникальных деревьев Вологды. Потом на них установят таблички с QR-кодами, по которым можно прочитать познавательную информацию.

Студентка ВГМХА Татьяна Наливахина выступила автором проекта. Вместе с преподавателями она несколько лет обдумывала реализацию идеи.

Татьяна Наливахина вместе с преподавателями ВГМХА работала над проектом несколько лет Фото: vk.com

Работа по сбору данных будет проходить в два этапа. Сначала специалисты определят вид дерева - дадут дендрологическую оценку, потом идет дендрометрический этап исследования. Кроме большого числа параметров (высота, диаметр, ширина кроны, возраст и др.), будет и привязка дерева к определенным событиям, которые происходили рядом в разные годы. Исследователи оценят жизненное состояние "пациента" по специальным таблицам и шкалам.

- Фото: vk.com

На каждое дерево планируется потратить по два часа. На данный момент в Вологде насчитывается более ста вековых деревьев. Однако вологжане могут предложить для внесения в общую базу и не такие старые растения. Заявку можно оставить на сайте.

Фотографии со страницы мэра Сергея Воропанова.