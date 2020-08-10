Череповецкая ГИБДД сообщает: водители несут фиктивные документы

Череповчане иногда пытаются получить права по поддельным справкам. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Череповецкая ГИБДД сообщила: участились случаи поддельных документов, которые несут в отдел ГИБДД при оформлении государственной услуги по замене или получению водительского удостоверения.

Как сообщает управление МВД по Череповцу, в регистрационно-экзаменационное отдел ГИБДД города металлургов обратился 29-летний житель Череповецкого района. Он хотел обменять водительское удостоверение в связи с окончанием срока действия прежнего.

Как сообщает портал Город Че, при изучении документов госавтоинспекторы заподозрили, что представленное мужчиной заключение о состоянии здоровья фальшивое. Документы направлены на экспертизу.

Только за несколько месяцев 2020 год сотрудники дознания возбудили 4 уголовных дела по фактам предоставления заведомо поддельной медицинской справки.

В одном из случаев мужчина 53 лет предъявил в ОГИБДД поддельный документ. Он понимал, что не сможет получить медицинское заключение, так как стоял на учете в наркологии. Поэтому он купил медицинскую справку за 5 тысяч рублей у незнакомого ранее человека, но по совету друга.

Против череповчанина возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса РФ «Использование заведомо подложного документа».

Санкции статьи предусматривают штраф до 80000 рублей, до 480 часов обязательных работ либо исправительные работы на срок до 2 лет. Возможно также до шести месяцев ареста.

Полицейские заняты поиском причастных к изготовлению и сбыту фальшивок.