Череповецкие мужчины спасли девушку, упавшую с моста

Фото: УМВД по Череповцу.

Из Ягорбы рыбаки вытащили упавшую с Северного моста девушку, им помогли полицейские. В Череповце наградили героев. .

Как сообщает УМВД по Череповцу, начальник ведомства Артем Суманеев наградил почетной грамотой двух череповчан - Вадима Зимина и Анатолия Иванилова.

ЧП случилось 3 августа около 14 часов. Патрулю ДПС в составе старшего инспектора ДПС Ильдара Мусина и инспектора ДПС Романа Муратова водитель КамАЗа сообщил, что на перилах моста через Ягорбу стоит девушка.

Госавтоинспекторы отправились на место. Девушка упала с моста на их глазах, инспекторы сообщили о ЧП в дежурную часть, вызвали скорую помощь и помчались на берег. Их опередили рыбаки. Двое мужчин помогали девушке оставаться на поверхности.

Полицейские вместе с рыбаками вынесли ее на берег. Девушка оказалась без сознания. Сотрудники ГИБДД попытались согреть ее в салоне патрульной машины, оказали ей первую помощь. Там она пришла в себя, ее передали врачам. .

Рыбаки награждены за активное содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них задач. Почетной грамотой УМВД по Череповцу Артем Суманеев отметил и сотрудников ГИБДД, своевременно оказавших пострадавшей доврачебную помощь.